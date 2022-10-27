اسبانيا : برشلونة بدأ في دراسة إقالة المدرب تشافي

يدرس نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم, إقالة المدرب تشافي هيرنانديزمن منصبه هذا الموسم, بعد الخروج المبكر من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا, مساء امس الاربعاء, امام ضيفه بايرن ميونيخ الألماني (3-0) ,حسب ما أكدته تقارير صحفية اليوم الخميس.

ووفقا لبرنامج “الشيرنجيتو”, فإن أحد المديرين في برشلونة, اقترح على مجلس الإدارة, اسما لخلافة تشافي, في منصب مدرب للفريق.

و يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البطولة الإسبانية برصيد 28 نقطة, متأخرا بفارق 3 نقاط, خلف الغريم التقليدي ريال مدريد صاحب الصدارة.