إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 295 مجتازا

تمكّنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط والشمال، في الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 أكتوبر الجاري، وفي إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، من إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 295 مجتازا، وفق ما أكّده الناطق الرّسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي.

وأوضح الجبابلي، وفق ما نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، أنّ وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بالمنستير ونابل تمكّنت من إحباط 11 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 69 مجتازا، من بينهم عدد 11 من جنسيات جنوب الصحراء ورضيعة و57 تونسيا من بينهم 3 إناث و5 أطفال، وذلك بعد أن تعرضت مراكبهم المستغلة في عملية الاجتياز للغرق.

وفي إقليم الوسط، قال إنّ وحدات تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بصفاقس والمهدية، تمكّنت من إحباط 5 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة و إنقاذ 124 مجتازا من بينهم 92 من جنسيات جنوب الصحراء و32 تونسيا، من بينهم 3 مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة، من أجل تورطهم في قضايا حق عام، بعد أن تعرضت مراكبهم المستغلة في عملية الإجتياز للغرق .

وأضاف الجبابلي أيضا أنّ وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس، تمكّنت في الليلة نفسها، من إحباط عمليتي إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 72 مجتازا تونسيا من بينهم عدد 2 عائلات و3 أطفال وشخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام .

من جهة أخرى، أكّد الجبابلي أن وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات صفاقس ونابل والمنستير والمهدية وجبنيانة وقابس وقرقنة، تمكّنت، في إطار العمليات الإستباقية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، من ضبط 45 شخصا، من بينهم 31 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء والبقية من التونسيين. كما تم حجز 8 مراكب بحرية مجهزة بمحركات ومبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية و سترات نجاة.

وأشار إلى أنّه تمّ اتخاذ ما يتعين في شأنهم، بعد استشارة النيابة العموميّة وإذنها بذلك.