أنا يقظ تطالب هيئة الانتخابات بوضع آلية تمكن المواطنين من التثبت من تزكياتهم



طالبت منظمة أنا يقظ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتمكين المواطنين من التثبت في التزكيات، وذلك بسبب الاخلالات التي شابت طريقة جمع التزكيات، والتتبعات الجزائية المثارة ضد مترشحين.

وقالت في بيان أصدرته، بمناسبة غلق باب تقديم الترشحات اليوم الخميس ،ان جميع المعطيات تؤكد أن طريقة جمع التزكيات غير سليمة وغير نزيهة، وهو مايستوجب بذلك السماح للمواطنين بالتثبت من تزكيتهم لمترشّح من عدمها حتى يتم ضمان حقّهم في التقاضي في صورة ثبوت وجود تزكيات غير صحيحة.

وينص القانون الانتخابي على شرط 400 تزكية للترشّح في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم.

كما اعتبرت المنظمة ،أن إتاحة عملية التثبت من التزكيات للمواطنين خلال فترة البتّ في الترشحات التي تنطلق بداية من يوم الغد 28 أكتوبر و إلى غاية 20 نوفمبر 2022 والتظلم في حالة وجود تزكيات غير صحيحة من شأنه أن يجعل من عملية البتّ في التزكيات وفي ملفات الترشّح أكثر نجاعة ونزاهة.