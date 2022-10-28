الزيادة في أجور اعوان هذه القطاعات تصدر غدا بالرائد الرسمي..#خبر_عاجل

زيادة بـ500 مليم في سعر الحليب..!

بالتنسيق مع حارس عمارة: منحرفون يسرقون منازل بياسمين الحمامات..

عاجل: احباط مخطط ارهابي عبر تفجير عبوة ناسفة بهذه الولاية..وهذه التفاصيل..

رونالدو يسجل ويقود مانشستر يونايتد لأدوار خروج المغلوب

2022/10/28 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفا مع عودته للتشكيلة الأساسية ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على شريف تيراسبول في ملعب أولد ترافورد يوم الخميس.

وأحرز رونالدو، الذي استبعد من تشكيلة الفريق في مواجهة تشيلسي بالبطولة الإنجليزية الممتازة مطلع الأسبوع الحالي لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد بعدما منح ديوجو دالوت وماركوس راشفورد التقدم لأصحاب الأرض.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل زيارته لريال سوسيداد في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا 2-صفر بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز، بينما حافظ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على آماله في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بفوزه 2-1 على هلسنكي في المجموعة الثالثة بعدما سجل المهاجم تامي أبراهام الهدف الأول.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn