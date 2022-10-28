رونالدو يسجل ويقود مانشستر يونايتد لأدوار خروج المغلوب



سجل كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد هدفا مع عودته للتشكيلة الأساسية ليقود فريقه لأدوار خروج المغلوب من الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه 3-صفر على شريف تيراسبول في ملعب أولد ترافورد يوم الخميس.

وأحرز رونالدو، الذي استبعد من تشكيلة الفريق في مواجهة تشيلسي بالبطولة الإنجليزية الممتازة مطلع الأسبوع الحالي لأسباب انضباطية، الهدف الثالث ليونايتد بعدما منح ديوجو دالوت وماركوس راشفورد التقدم لأصحاب الأرض.

ويحتل يونايتد المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات قبل زيارته لريال سوسيداد في الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل، حيث يحتاج الفوز لتصدر المجموعة والتأهل مباشرة إلى دور الستة عشر.

وفاز ريال سوسيداد على أومونيا 2-صفر بفضل هدفين من روبرت نافارو وبرايس مينديز، بينما حافظ روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو على آماله في التأهل لمرحلة خروج المغلوب بفوزه 2-1 على هلسنكي في المجموعة الثالثة بعدما سجل المهاجم تامي أبراهام الهدف الأول.