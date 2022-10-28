هيئة الانتخابات بتوزر تحيل شكاية للنيابة العمومية بشبهة شراء تزكيات..

أحالت الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر امس الخميس شكاية الى أنظار النيابة العمومية للتحقّق من شبهة شراء تزكيات من طرف مترشحين للانتخابات التشريعية والتثبّت من صحة هذا الإدعاء من عدمه، وذلك بعد رصد تدوينة على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك توجّه اتهامات لبعض المترشحين بشراء تزكيات، وفق ما ذكره عضو الهيئة، المعز لدين الله الطيبي.

وسيتم التحقّق، بحسب المصدر ذاته، من التهمة سواء تعلّقت بشراء التزكيات أو كانت ادعاء بالباطل، على أن يتم تتبع الطرف الأول في حال ثبوت شبهة الشراء أو تتبع صاحب التدوينة بتوجيه تهمة نشر الاشاعات في حال ثبوت عملية شراء التزكيات.

هذا وتقدّم 23 شخصا بمطالب ترشّحهم للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر القادم، وتوزعت الترشحات حسب الجنسين الى 20 بالمائة للنساء و80 بالمائة للرجال في دائرتي توزر ونفطة حزوة، و12,5 بالمائة للنساء مقابل 87,5 بالمائة للرجال في دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة.