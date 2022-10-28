أسعار البطاطا ستصل إلى 3 دينارات..!

أكد الفلاح رياض ونيس، اليوم الجمعة إن الفترة القادمة ستشهد نقصا في مادة البطاطا الشتوية بسبب مشاكل الإنتاج التي يعاني منها الفلاح، ما سينجر عنه إرتفاع في أسعار هذه المادة.

وقال ونيس، في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام أنّ بعض الفلاحين اضطروا لبيع كميات البطاطا التي كانت معدة للزراعة نظرا للتخوف من تهمة الاحتكار و المضاربة بعد تشديد حملات المراقبة عليهم وعلى التجار وأصحاب المخازن.

و أضاف رياض ونيس، أنّ الأزمة تعود أيضا لشُحّ الموارد المائية، مؤكدا أنّ النقص المسجل اليوم في مادة البطاطا، سيؤدي لارتفاع أسعارها و التي قد تصل إلى 3 دينارات للكغ الواحد، حسب تعبيره.