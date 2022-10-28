أريانة: ارتفاع عدد ملفات الترشّح المودعة بالهيئة الفرعيّة إلى 52 ملفا وغياب ترشحات نسائية بدائرتي روّاد 1 وحي التضامن



بلغ عدد ملفات الترشح لانتخابات مجلس نواب الشعب المودعة بمركز قبول الترشحات بالهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة الكائن بالقاعة المغطاة عزيز تاج، أمس الخميس، 52 ملفا، تعود 43 منها إلى مترشحين رجال و9 إلى مترشحات نساء، وفق ما أفادت به الهيئة الفرعية.

وحسب الدوائر الانتخابية، بلغ عدد ملفات الترشح بدائرة أريانة المدينة 7 ملفات منها 5 لمترشحين رجال مقابل امرأتين، ودائرة المنيهلة 10 ملفات 8 منها لرجال مقابل امرأتين، ودائرة التضامن 6 ملفات كلها لمترشحين رجال، ودائرة رواد 1 أربعة ملفات كلها لمترشحين رجال، ودائرة رواد 2 ستة ملفات منها 5 لمترشحين رجال مقابل امرأة واحدة، ودائرة سكرة 1 سبعة ملفات 5 منها لمترشحين رجال مقابل امرأتين، ودائرة سكرة 2 سبعة ملفات منها امرأة واحدة، وقلعة الأندلس-سيدي ثابت 5 ملفات منها امرأة واحدة.

جدير بالذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرّر خلال اجتماعه الاثنين المنقضي (24 أكتوبر الجاري) تمديد فترة تقديم الترشحات لانتخابات مجلس نواب الشعب بثلاثة أيام بداية من الثلاثاء 25 أكتوبر إلى غاية الخميس 27 أكتوبر على الساعة السادسة مساء.

ووفق الروزنامة الانتخابية التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تنطلق اليوم فترة البتّ في الترشحات على أن يكون 31 أكتوبر أقصى الآجال للبتّ، ليتم يوم الثلاثاء 1 نوفمبر تعليق قائمة المترشحين بمقرّ هيئة الانتخابات، ونشرها بموقعها الإلكتروني ويتم إعلام إعلام المشاركين فرديا بقراراتها.

كما حدد تاريخ 9 نوفمبر 2022 كأجل أقصى لقبول مطالب انسحاب المترشحين لإنتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب، ليتم يوم 21 نوفمبر، على أقصى تقدير، الإعلان عن قائمات المترشحين المقبولة نهائيا بعد انقضاء آجال الطعون.