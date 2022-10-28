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مرصد سلامة المرور: عديد الطرقات ستشهد كثافة خلال العطلة المدرسية

2022/10/28 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


بمناسبة عطلة النصف الثلاثي الأول المدرسية التي تنطلق ابتداءا من يوم الاحد القادم ، أفاد المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية بأن عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور

وجاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة تلقت “وات” نسخة منه ان عديد الطرقات ستشهد كثافة في حركة المرور وذلك انطلاقا من اليوم الجمعة 28 أكتوبر الى جانب يومي السبت والاحد 29 و30 أكتوبر الجاري

وجدد المرصد الوطني لسلامة المرور بالمناسبة الدعوة لمختلف مستعملي الطريق الى عدم الافراط في السرعة والامتناع عن القيام بالمجاوزة الممنوعة والتحلي بالسياقة المعتدلة وتجنب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة فضلا عن ضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران بالنسبة للمقاعد الأمامية والخلفية

كما حث المرصد في ذات البلاغ ،مختلف مستعملي الطريق الى اهمية المحافظة على مسافة أمان كافية وضبط السرعة دائما وفقا لحالة الطريق والعوامل المناخية الى جانب الإنتباه إلى المترجلين أثناء شقهم للطريق وارتداء الخوذة بالنسبة للسواق الدراجات النارية

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