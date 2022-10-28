الخطوط التونسية تتسلم طائرة جديدة من نوع أ 320 نيو في اطار برنامج مشتريات يتواصل الى منتصف 2023

تسلّمت الخطوط التونسية ، الجمعة 28 أكتوبر 2022، طائرة ” من نوع “أ 320 نيو” لتعزيز أسطولها ومزيد تطوير خدماتها اطلقت عليها اسم “الجمهورية”.

وحصلت الخطوط التونسية على طائرتين من نفس النوع خلال شهري ديسمبر 2021 وفيفري 2022 على أن يتم استكمال إجراءات تسلّم الطائرتين المتبقيتين خلال شهر نوفمبر 2022 ومنتصف العام القادم 2023.

وتتميّز طائرة ” أ 320 نيو ” بمقصورة جديدة ومجهزة بالكامل من أجل أن تمنح ركابها أكبر قدر من الراحة وذلك بفضل مساحتها الواسعة وتعتبر من أفضل مقصورات الطيران المستغلّة وتتسع لـ 12 راكباً على درجة الأعمال و138 راكباً على الدرجة الاقتصادية.

وتم تصميم طراز” أ 320 نيو “، التي توفّر خدمة الإنترنت اللاسلكي وأحدث أنظمة الترفيه على متن الطائرة، وفق أحدث التقنيات بما في ذلك محركات الجيل الجديد التي توّفر إقتصادا في حجم استهلاك الوقود بنسبة 20 بالمائة وتمكّن من التخفيض من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.