عائدات زيت الزيتون المعلب ارتفعت مع موفي سبتمبر 2022 مدفوعة بصعود معدل سعر التصدير بنسبة 28 بالمائة

كشفت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ان قيمة صادرات زيت الزيتون المعلب ارتفعت بشكل ملحوظ مع موفي سبتمبر 2022 نظرا لارتفاع معدّل سعر التصدير بنسبة 28 بالمائة.

واضافت الوزارة في بلاغ نشرته عقت الاجتماع 29 للمجلس التونسي لزيت الزيتون ان اسواق كندا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تشكل أهم وجهات التصدير وقد استقطبت حوالي 44 بالمائة من مجموع الصادرات.

وعقد المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب مساء امس الخميس اجتماعه 29 بحضور جميع الأطراف المتدخّلة في منظومة زيت الزيتون من وزارات ومهنة وهياكل مساندة.

وصادق المجلس على البرامج الاشهارية والترويجية للمؤسسات وتحيين البرامج التصديرية للمصدرين الناشئين بعنوان سنة 2022 إلى جانب متابعة تنفيذ البرنامج الاشهاري والترويجي خلال الفترة الأخيرة

ويجسم البرنامج مواصلة المجهود الوطني للتعريف بزيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق الخارجية قصد تنمية صادرات زيت الزيتون المعلب إضافة إلى أهمية المجهود الاشهاري والترويجي على مستوى السوق الداخلية.

وتطرق المشاركون في الاجتماع إلى ضرورة تحيين النص الترتيبي المنظم للمناظرة الوطنية لنيل الجائزة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلب وذلك بغاية تبسيط إجراءات المشاركة فيها .

واشارت وزارة الصناعة الي أنه تم انجاز عمليات اشهارية ذات أهمية على غرار المشاركات الناجحة في المعرض الدولي للمواد الغذائية بدبي وفي الصالون الدولي للمواد الغذائية بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل تونس بشكل تشاركي لتحقيق نقلة نوعية في تصدير زيت الزيتون المعلب خاصة من خلال تنفيذ خطة استراتيجية لتطوير قطاع زيت الزيتون تمتد من 2023 الى2027.

وطورت تونس قدراتها في مجال تعليب الزيت، منذ إحداث صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب خلال سنة 2006، والذي مكنت تدخلاته من تثمين زيت الزيتون التونسي عبر اضفائه قيمة مضافة أرفع من خلال تعليبه وتصديره تحت علامات تونسية.

وارتفعت عائدات تونس من تصدير زيت الزيتون ما بين شهري نوفمبر 2021 وسبتمبر 2022 ، بنسبة 3ر29 بالمائة لتبلغ زهاء 2049 مليون دينار وفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة.