ستينية تخفي كبسولات كوكايين في امعائها..وهذا ما قرره القضاء في حقها..

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 20 عاما في حق عجوز ستّينية تم ضبطها بمطار تونس قرطاج الدولي حيث كانت تخفي داخل أمعائها كبسولات من مخدر الكوكايين بعد جلبه من تركيا لفائدة مروٍج بتونس مقابل عمولة مالية قدرها 2000 دينار.

وتفيد وقائع القضية أن معلومة وردت على أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات مفادها اعتزام امرأة جلب شحنة مخدرات من تركيا ، ليتم انتظار عودتها الى تونس عبر مطار قرطاج ليتبين أنها في بداية الستينات من عمرها ، حيث تم اخضاعها للفحص بالأشعة والعثور على كبسولات من الكوكايين كانت تخفيها داخل أمعائها .

وحسب الوقائع فقد تولت العجوز اخراج الكبسولات طبيعيا وتبين أنها جلبت حوالي رطل من الكوكايين لفائدة مروج بالعاصمة مقابل تمكينها من عمولة مالية قدرها ألفي دينار وفق ما اوردته فناة التاسعة.