ملف المعلمين النواب..رئيس الجمهورية يتدخل..#خبر_عاجل

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء أمس الجمعة بقصر قرطاج، وزير التربية، فتحي السلاوتي بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الدستور ينص على أن التعليم إلزامي إلى حدود سن السادسة عشرة، ومن غير المقبول مهما كانت الأسباب أن يبقى عشرات الآلاف من التلاميذ دون أن يلتحقوا بالمدارس والمعاهد.

وأكد رئيس الدولة على إيجاد حلّ في أسرع الأوقات يحفظ حق الناشئة في تعليم سليم، ويحفظ حق المعلمين النواب بناء على خيارات واضحة ومقاييس موضوعية تضمن للتلاميذ حقهم المشروع في التعلّم وللمعلمين حقهم في التعليم. وشدّد رئيس الجمهورية على أن “أبناء شعبنا أمانة في أعناقنا جميعا، وعلى الجميع أن يشعر اليوم وغدا بواجبه المقدّس تجاه وطننا العزيز في أي موقع كان”.