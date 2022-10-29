هذا ما قرره القضاء في قضية اغتيال الشهيد بلعيد..

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل مواصلة النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد الى جلسة يوم 31 جانفي القادم مع رفض مطالب الافراج عن عدد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية وفق موزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أن جلسة أمس الجمعة شهدت رفض عدد من المتهمين الموقوفين، المثول أمام هيئة الدائرة المتعهدة بالقضية رغم جلبهم من طرف الوحدات الأمنية من سجن ايقافهم.

كما شهدت جلسة أمس اعلان ممثل النيابة العمومية عن قرارها فتح بحث تحقيقي للكشف عن ملابسات اختفاء حوالي 27 قرصا ليزريا خاص بالمتهم كمال القضقاضي، من غرفة المحجوز التابعة للمحكمة.

كما طالب عضو فريق الدفاع عن القائمين بالحق الشخصي رضا الرداوي، بالتحرير على أعوان فرقة مكافحة الارهاب الذين داهموا منزل العنصر الارهابي رضا السبتاوي بوادي الليل سنة 2013 .