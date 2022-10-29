بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة2-الدفعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من منافسات الجولة الثانية، لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت:

السبت 29 أكتوبر

المجموعة الأولى:

في ملعب رادس البلدي

النجم الرياضي الرادسي – النادي الرياضي القربي صفر-1

في ملعب جندوبة المعشب

جندوبة الرياضية – المستقبل الرياضي بالمرسى 1-صفر

في ملعب حمدة العواني بالقيروان

الشبيبة الرياضية القيروانية – النادي الرياضي البنبلي 2-1

في ملعب قابس المعشب

المستقبل الرياضي بقابس – الأمل الرياضي بجربة 1-1

يذكر أنّه سيتم تعيين بقية مقابلات المجموعة الأولى لاحقا وذلك بعد التحاق فريقي اولمبيك مدنين ومستقبل المحمدية بالمجموعة.

وكان الفريقان ضمنا بقاءهما في الرابطة المحترفة الثانية بعد الباراج الفاصل

وسيعوض أولمبيك مدنين نجم المتلوي في رزنامة المقابلات بينما يحل

بطولة الرابطة المحترفة الاولى(الجولة4-الدفعة1): النتائج و الترتيب

تونس 29 أكتوبر 2022 (وات)-في مايلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الاولى من مباريات الجولة الرابعة للمرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى و الثانية و التي دارت مساء اليوم السبت :

السبت 29 أكتوبر

المجموعة الأولى :

في ملعب الهادي النيفر باردو

الملعب التونسي 1 هيثم الجويني (55) ض ج

هلال الشابة 1 غلودي كيلانن غالنغا(27)

في ملعب حمام سوسة

أمل حمام سوسة صفر

اتحاد تطاوين صفر

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-النجم الساحلي 6 2 2 0 0 6 1

2-اتحاد تطاوين 5 4 1 2 1 3 3

3-الملعب التونسي 4 2 1 1 0 3 1

–هلال الشابة 4 4 1 1 2 5 4

5-الترجي الرياضي 3 1 1 0 0 2 1

6-النادي البنزرتي 2 3 0 2 1 3 6

–امل حمام سوسة 2 4 0 2 2 2 9

8-النادي الصفاقسي 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بسليمان

مستقبل سليمان صفر

الاتحاد المنستيري 2

هيكل الشيخاوي(45)/محمد امين بوزيان(84)

الأحد 30 أكتوبر

المجموعة الثانية:

في ملعب أحمد خواجة المهدية

مستقبل الرجيش – نجم المتلوي

الحكم: مجدي باللاغة

في ملعب بنقردان

اتحاد بنقردان – الأولمبي الباجي

الحكم: عامر شوشان

الترتيب

1-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1

2-اتحاد بن قردان 6 3 2 0 1 3 1

3-مستقبل سليمان 4 3 1 1 1 1 2

-اولمبيك سيدي بوزيد 4 3 1 1 1 3 3

-مستقبل الرجيش 4 3 1 1 1 1 1

-6الاولمبي الباجي 2 3 0 2 1 2 3

7-نجم المتلوي 0 2 0 0 2 1 4

-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0