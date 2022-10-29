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تفاصيل اضرام مواطن النار في جسده أمام مقر هيئة الانتخابات باريانة..#خبر_عاجل

2022/10/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أقدم أحد المواطنين، صباح اليوم السبت، على إضرام النار في جسده في محيط الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة.

وأفاد المدير الجهوي للحماية المدنية بأريانة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن فريقا من الحماية وشاحنة إطفاء توجّهت إلى المكان بعد تلقيها إشعارا من السلط الأمنية بتعمّد مواطن إضرام النار بجسده قرب مبيت 2 مارس للفتيات و على مستوى شارع الاستقلال.

وأضاف أن المواطن، البالغ من العمر 32 سنة، تعمّد سكب البنزين على جسده ليصاب بحروق من الدرجة الثانية، وقد تم نقله إلى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس لتلقي الاسعافات.

وحسب مصدر أمني، فإن الشخص المذكور متّهم في قضية سرقة دفتر تزكيات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب من مقر معتمدية المنيهلة والتي جدّت منذ نحو أسبوع.

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