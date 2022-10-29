وزارة الشؤون الدينية تدعو الى اقامة صلاة الاستسقاء..

هذا ما قرره القضاء في قضية اغتيال الشهيد بلعيد..

ملف المعلمين النواب..رئيس الجمهورية يتدخل..#خبر_عاجل

سعيد: الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي وعن ترسيخ الحق في الصحة والتغطية الاجتماعية

الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تستأنف نشاط نقل الفسفاط بعد توقف قارب الشهر

2022/10/29 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أعلنت وزارة النقل، السبت، ان الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية استأنفت منذ ليلة امس الجمعة 28 أكتوبر 2022 ، نقل الفسفاط بعد توقف استمر زهاء شهر كامل.

واكدت الوزارة ، في بلاغ نشرته السبت ، تمسكها بالعمل على ديمومة نشاط نقل الفسفاط بما يحفظ المصالح الاقتصادية لتونس.

وكان الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، توفيق بو فايد قال في تصريح لـ(وات) يوم 18 اكتوبر 2022 ان تواصل غلق الخط 13 للشركة يكلفها مليوني دينار شهريا بعنوان خلاص اجور للاعوان.

واضاف بوفايد، ان عدم استعمال الخط 13 والالتجاء لخط 21 لجلب الفسفاط من المتلوي تسبب في رفع التكلفة باعتباره اطول خط يربط بين المتلوي وقابس حيث يستغرق 3 ايام ونصف ذهابا وايابا نظرا للبنية التحتية المتردية، بينما يستغرق خط 13 يوما ونصف فقط

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn