كشف مخطّط للفوضى والتخريب وحجز 18 قارورة “مولوتوف” بهذه الجهة..#خبر_عاجل

تمكنت فرقة الدراسات بمنطقة الامن الوطني بطبربة بالتعاون مع مختلف وحدات منطق الامن الوطني بطبربة، مساء البارحة، من ايقاف اربعة تلاميذ بالجديدة، اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم، من اجل تكوين وفاق اجرامي بنية التخريب والاعتداء على اشخاص وممتلكات عامة وخاصة، واحداث الهرج بالطريق العام، وفق ما أفاد به مصدر امني “وات”.

وتم حجز 18 قارورة مولوتوف معدة بنية احداث الفوضى، كان اعدها تلميذ، بعد جمعه الاموال من زملائه بالمعهد واقتنائه البنزين، وقام باخفائها داخل وادي شافرو على مستوى حي النجاة بالجديدة.

وبمداهمة محل سكنى المتهم بالتخطيط ، تم العثور على مجموعة من الشباب ومنهم تلاميذ كانوا يستعدون لتنفيذ المخطط وفق نفس المصدر الذي يتمثل وفق اعترافاتهم الاولية في غلق الطريق اخر الليل، والاعتداء على السيارات الامنية، وعلى الممتلكات العامة والخاصة. وتم ايقاف اربعة منهم وهم تلاميذ فيما لاذ الطرف الرئيسي بالفرار وبقية المجموعة.

وباستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالموقوفين وادراج الطرف الرئيسي في التفتيش، واحيلت القضية الى فرقة الشرطة العدلية بطبربة التي تواصل الابحاث في القضية، لكشف مزيد الاطراف المشاركة مع المجموعة، واحالة الموقوفين على انظار العدالة، وفق ذات المصدر.

يشار الى منطقة الامن الوطني بطبربة، قامت بحملة امنية مساء امس السبت اسفرت عن ايقاف 10 اشخاص من اجل قضايا مختلفة.