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درجات الحرارة لهذه الليلة..

2022/10/30 أخبار, المصدر, متفرقات

يكون الطقس، هذه الليلة، صافيا إلى قليل السحب بأغلب الجهات ومن المنتظر ان تتراوح الحرارة ليلا بين 16 و20 درجة وتكون في حدود 14 بالمرتفعات الغربية.
وتشير بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي الى ان الرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة و تصل سرعتها إلى مستوى 40 كلم/س قرب السواحل في حين يكون البحر قليل الاضطراب إلى مضطرب محليا.
وتتراوح درجات الحرارة المرتقبة، صباح غد الاثنين، بين 19 درجة بجندوبة والكاف و 23 درجة بمنطقة برج الخضراء الواقعة اقصى الجنوب في حين تعشى السماء سحب قليلة بالشمال والوسط وتكون الأجواء صافية بولايات الجنوب.

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