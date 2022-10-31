إنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي من الغرق وإحباط ست عمليات هجرية سرية

أحبطت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحري بالوسط والجنوب، ليلة البارحة، ست عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 179 مهاجرا غير نظامي من الغرق، وفق ما ذكره المتحدث باسم الحرس الوطني الإثنين في بلاغ.

وأوضح ذات المصدر في هذا الشأن أن وحدات تابعة للمناطق البحرية بالمهدية وصفاقس وقرقنة أحبطت خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 142 مهاجرا من الغرق بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر، مضيفا أن بينهم 137 من جنسيات بلدان جنوب الصحراء .

بدورها، ىتمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بجرجيس من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وقامت بنجدة وإنقاذ 37 مجتازا تونسيا، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.