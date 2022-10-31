ديوكوفيتش: الفوز بلقب ويمبلدون منحني دفعة معنوية كبيرة في عام صعب



قال نوفاك ديوكوفيتش إن فوزه بلقب ويمبلدون للتنس منحه دفعة معنوية كبيرة كان في أمس الحاجة إليها خلال موسم صعب ووضع الأساس لنهاية قوية لهذا العام.

وتم ترحيل ديوكوفيتش من أستراليا المفتوحة في جانفي قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم بسبب موقفه من التطعيم ضد كوفيد-19.

وكافح اللاعب الصربي بعد ذلك لاستعادة أفضل مستوياته وبدأ فقط في إظهار لمحات من تألقه السابق في نهاية موسم البطولات على الملاعب الرملية.

وتغلب اللاعب البالغ من العمر 35 عاما على الأسترالي نيك كيريوس في نهائي ويمبلدون ليحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى وسيحاول في فرنسا الدفاع عن لقبه في بطولة باريس للأساتذة هذا الأسبوع.

وقال ديوكوفيتش “في الجزء الأول من العام خاصة بعد كل ما حدث في أستراليا شعرت بقدر كبير من التحدي خاصة من الناحية النفسية والذهنية خارج الملعب وهو ما أثر على طريقي لعبي. كنت أحاول جاهدا استعادة أفضل مستوياتي وحدث هذا في نهاية موسم الملاعب الرملية. تأتي ويمبلدون دائما في الوقت المناسب في مسيرتي. عندما أحتاج إلى تعزيز الثقة والفوز بلقب كبير تكون ويمبلدون هي الحل دائما”.

وفاز ديوكوفيتش بلقب بطولة باريس ست مرات بما في ذلك آخر مشاركتين له في 2019 و2021 وقال إن العودة دائما ما تجلب له ذكريات طيبة.

وأضاف “في هذا المستوى من اللعب، من المهم أن تستمتع بأجواء جيدة في الملعب وذكريات طيبة للمشاركة مرة أخرى لأن التنس رياضة يتحقق فيها الفوز بفضل بعض التفاصيل الصغيرة”.