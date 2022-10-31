توننداكس يغلق معاملات حصة الاثنين على زيادة بنسبة 3ر0 بالمائة

اقفلت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات حصة الاثنين في المنطقة الخضراء اذ ارتفع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 3ر0 بالمائة في حدود النقطة 5ر8222 وسط حجم تداول ب9ر3 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية.

وبخصوص أداء الأسهم تصدرت المعامل الآلية بالساحل قائمة الارتفاعات وسجل السهم زيادة بنسبة 4ر4 بالمائة (950ر0 دينار) وحجم تداول ب1 ألف دينار.واستهل سهم تأمينات ستار على ارتفاع بنسبة 8ر3 بالمائة (135 دينار) وسط حجم تداول ضعيف ب19 ألف دينار.علما ان الشركة سجلت نسبة أداء ب7ر13 بالمائة.

واستقطب سهم شركة المغرب الدولي للإشهار اهتمام المستثمرين وسجل خسارة بنسبة 8ر6 بالمائة (140ر0 دينار) وانخفض سهم مجمع بولينا القابضة بنسبة 4ر3 بالمائة (600ر8 دينار).