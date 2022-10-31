هام: الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي الذي قدمته تونس لصندوق النقد الدولي..

هام: صدور الملحق التعديلي للزيادة في أجور أعوان هذا القطاع..

عندما تجتمع الثقافة والتكنولوجيا بفضل اتصالات تونس..

جريمة قتل امرأة حرقا على يد طليقها في الكاف: تفاصيل ومعطيات صادمة..

تطاوين: دعوة أعوان وإطارات الشؤون الاجتماعية إلى مقاطعة العمل الميداني بداية من الاثنين القادم

2022/10/31 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات


أصدرت النقابة الاساسية لأعوان وإطارات الشؤون الاجتماعية بولاية تطاوين، اليوم الاثنين، بيانا دعت فيه جميع منظوريها إلى مقاطعة العمل الميداني بجميع أنواعه ابتداء من يوم الاثنين القادم 7 نوفمبر 2022، كما دعتهم للاستعداد لخوض جميع التحركات الاحتجاجية المشروعة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأرجعت النقابة في بيانها، الذي تحصل مراسل “وات” على نسخة منه، هذا التحرك، إلى عدم إيفاء سلطة الإشراف بتعهداتها لمنظوريها حول الترقيات، والتعطيل غير المبرر لإصدار نتائج هذه الترقيات، ولإحداث الوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية.

وعبرت النقابة عن “استغرابها واستيائها لتجاهل مطالب الأخصائيين الاجتماعيين، برغم ما يبذلونه من جهد لامتصاص الاحتقان الاجتماعي والرقي بالخدمات المقدمة والنهوض بها”، حسب نص البيان.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn