عاجل: تدهور الحالة الصحية لمحمد علي العروي ونقله الى المستشفى..

نُقل الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخليّة محمد علي العروي اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022، من سجن إيقافه إلى مستشفى “شارل نيكول” بالعاصمة، بسبب تعكّر حالته الصحيّة على خلفيّة دخوله منذ أسبوع في إضراب وحشي، وفق ما أكّده محاميه الأستاذ نضال الصالحي في تصريح لموزاييك.

يشار إلى أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس رفضت مؤخّرا الإفراج عن العروي، في القضيّة المتعلّقة بالابتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنّه موقوف تحفظيا على ذمّة القضيّة المتعلّقة بمؤسّسة “انستالينغو” المنشورة لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2.