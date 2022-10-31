سليانة: ضبط شاحنة ثقيلة دون لوحات منجمية على متنها بضاعة مهربة بقيمة 387 ألف دينار

قام أعوان وإطارات فرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطني بسليانة، وبتعزيز من دوريات تابعة لفرقة الطريق العمومي بسليانة، ودوريتي أمن عمومي بسليانة الجنوبية والشمالية، اليوم الاثنين، بضبط شاحنة ثقيلة دون لوحات منجمية على متنها بضاعة مهربة قدرت قيمتها المالية ب387 ألف دينار، وفق ما ذكره مصدر أمني.

وأضاف المصدر ذاته في تصريح مساء اليوم الإثنين ل”وات”، أن العملية أتت بعد نصب كمين محكم إثر توفر معلومات حول اعتزام أحد مهربي معتمدية سبيبة من ولاية القصرين تهريب بضاعة إلى تونس العاصمة عبر مدينة سليانة مرورا بالمسالك الفرعية.

وبين أن المحجوزات تتمثل في كمية من الملابس الجاهزة والمشروبات الغازية و توابع الهواتف الجوالة.