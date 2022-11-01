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الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الخامسة

2022/11/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, رياضة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر اقامتها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري:

الأربعاء 2 نوفمبر

المجموعة الأولى:
في ملعب الشابة البلدي:
الهلال الرياضي الشابي – الأمل الرياضي بحمام سوسة (14:30 س)
الحكم: محرز المالكي

في ملعب حمام سوسة
النجم الرياضي الساحلي – الملعب التونسي (14:30 س)
الحكم: نضال اللطيف

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي الرياضي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي (14:30 س)
الحكم: يسري بوعلي

الخميس 3 نوفمبر

المجموعة الثانية:
في ملعب المتلوي البلدي
النجم الرياضي بالمتلوي – المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)
الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب باجة المعشب
الأولمبي الباجي – المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)
الحكم: الصادق السالمي

يذكر أنّ الجولة ستكون منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.

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