الرابطة المحترفة الأولى: تعيينات حكام الجولة الخامسة

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، المقرر اقامتها يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري:

الأربعاء 2 نوفمبر

المجموعة الأولى:

في ملعب الشابة البلدي:

الهلال الرياضي الشابي – الأمل الرياضي بحمام سوسة (14:30 س)

الحكم: محرز المالكي

في ملعب حمام سوسة

النجم الرياضي الساحلي – الملعب التونسي (14:30 س)

الحكم: نضال اللطيف

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزرتي – الترجي الرياضي التونسي (14:30 س)

الحكم: يسري بوعلي

الخميس 3 نوفمبر

المجموعة الثانية:

في ملعب المتلوي البلدي

النجم الرياضي بالمتلوي – المستقبل الرياضي بسليمان (14:30 س)

الحكم: نصر الله الجوادي

في ملعب باجة المعشب

الأولمبي الباجي – المستقبل الرياضي بالرجيش (14:30 س)

الحكم: الصادق السالمي

يذكر أنّ الجولة ستكون منقوصة من 3 مباريات، ستقام في وقت لاحق، بسبب التزامات النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.