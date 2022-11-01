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هام: هذا آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير ونظام التعويض..

2022/11/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 01 نوفمبر 2022، في بلاغ له، أن تاريخ 31 ديسمبر 2022، آخر أجل للانتفاع بطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات الضمان الاجتماعي ونظام التّعويض عن الأضرار النّاتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنيّة، الرّاجعة للثلاثيّات المنقضية وإلى حدود الثلاثيّة الثّالثة لسنة 2021.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه بالنسبة للمؤسسات يكون الطرح كلّيا لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة، أو على أقساط شهريّة على مدّة أقصاها 3 سنوات، في حين يكون الطرح جُزئيا وآليا بنسبة 50 بالمائة من مبالغ خطايا التأخير عند خلاص كـامل أصـل الدين ومصاريف التتّبع بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

وأشار الصندوق إلى أنه بالنّسبة للعاملين لحسابهم الخاص يتم الطرح الكلّي والآلي لمبالغ خطايا التأخير عند خلاص كامل أصل الدّين ومصاريف التتّبع دفعة واحدة أو بأقساط شهريّة على مدّة أقصاها 5 سنوات.

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