فيديو: فوضى في “جيان”..عراك وتشابك بين المواطنين والسبب صادم..

يوهم مشغله بالتعرض لبراكاج ويستولي على 100 ألف دينار..وهذه التفاصيل..

سمير سعيد يكشف تفاصيل رفع الدعم وتحويله الى مستحقيه..#خبر_عاجل

هذه التوقعات الجوية لهذا اليوم..

كلغ البطاطا بـ3000 مليم..!

2022/11/01 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

قال بيرم حمادة مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالأشجار المثمرة إن “وزارة التجارة تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا إلى 3 دنانير مع فقدانها من السوق نظرا لعدم اعتماد المخزونات التعديلية للبطاطا رغم وفرة الإنتاج الفلاحي للبطاطا الفصلية في الربيع الفارط والتي بلغت قرابة 240 ألف طن”.

وأضاف في تصريح لموزاييك أف أم أن “الوزارة ضربت منظومة التخزين حيثكان بالإمكان تخزين 130 ألف طن من البطاطا”.

وأكد ان وزارة التجارة لم تعترف بالخطأ الفادح الذي ارتكبته وتسببها في الوصول إلى الوضعية الحالية من خلال ضرب منظومة التخزين التعديلي والتي تم العمل عليها لمدة سنوات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn