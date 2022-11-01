كلغ البطاطا بـ3000 مليم..!

قال بيرم حمادة مستشار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مكلف بالأشجار المثمرة إن “وزارة التجارة تتحمل مسؤولية ارتفاع أسعار البطاطا إلى 3 دنانير مع فقدانها من السوق نظرا لعدم اعتماد المخزونات التعديلية للبطاطا رغم وفرة الإنتاج الفلاحي للبطاطا الفصلية في الربيع الفارط والتي بلغت قرابة 240 ألف طن”.

وأضاف في تصريح لموزاييك أف أم أن “الوزارة ضربت منظومة التخزين حيثكان بالإمكان تخزين 130 ألف طن من البطاطا”.

وأكد ان وزارة التجارة لم تعترف بالخطأ الفادح الذي ارتكبته وتسببها في الوصول إلى الوضعية الحالية من خلال ضرب منظومة التخزين التعديلي والتي تم العمل عليها لمدة سنوات.