أريانة: سوّاق النقل الجماعي بالجهة يشرعون في تحرّكات احتجاجية من أجل جملة من المطالب الملحّة

شرع سواق سيارات النقل الجماعي بولاية أريانة في تنظيم تحركّات احتجاجيّة للمطالبة بجملة من المطالب المهنية العاجلة من أجل تسهيل ظروف عملهم وتحسين وضعايتهم، حيث نظّموا أمس الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام مقر الولاية، دعوا خلالها سلطة الاشراف إلى الاستجابة لمطالبهم، وفق ما ذكره كاتب عام نقابة التاكسي الجماعي بأريانة، معز العسكري، اليوم الثلاثاء لـ”وات”.

وتتمثل هذه المطالب العاجلة، وفق ذات المصدر، في الإسراع باستكمال أشغال تهيئة الطريق الرابطة بين جعفر 2 ومفترق سيدي عمر برواد التي انطلقت منذ 4 سنوات دون أن تنتهي، مع تسجيل انقطاعات طويلة ومتكررة في الأشغال، إضافة إلى السماح لسيارات النقل الجماعي باختصار المسافات عند تسجيل اختناق مروري، خدمة لمصالح حرفائهم من التلاميذ والطلبة والموظفين والعملة، دون التعرض إلى خطايا مالية.

وأضاف أن المهنيين طالبوا كذلك، خلال الوقفة، بالزيادة في تعريفة النقل لتغطية جزء من النفقات الإضافية الناتجة عن الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات وقطع الغيار التي انعكست سلبا على مداخيلهم”، وفق تعبيره.

وكان سواق سيارات النقل الجماعي أصدروا عقب اجتماعهم يوم 18 أكتوبر المنقضي بمقر الاتحاد العام الجهوي للشغل بأريانة لائحة طالبوا فيها بإسناد الرخص والبطاقات المهنية وتعويض الرخص المسحوبة، وتحيين الوثائق لطالبي الرخص، إضافة إلى النظر في وضعية الشركات المنتصبة بالجهة واستحداث خطوط جديدة”.

وأكد سواق النقل الجماعي في ذات اللائحة استعدادهم الكامل للدخول “في نضالات قانونية ومشروعة في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم”.