الاحتفاظ بفتاتين لشبهة ابتزاز امرأة بعد قرصنة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي..وهذه التفاصيل..

احتفظ أعوان فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بالإدارة الفرعية للوقاية للاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بفتاتين من أجل شبهة ابتزاز امرأة وتهديدها بنشر محادثات سرية وصور مع صديقها وطالبتاهما بمبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور والمحادثات.

وجاء في محاضر باحث البداية أنه إثر تعهيد فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا الاتصال بإدارة الشرطة بالبحث في ملابسات شكاية تقدمت امرأة أربعينية مفادها أنه تم الاستيلاء على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع على محادثات سرية وصور جمعتها بصديقها ، لتعمد احدى الفتيات إلى الاتصال بها ومطالبتها بتمكينها من مبلغ مالي قدره 5000 دينار مقابل عدم نشر تلك المحادثات والصور على الفايسبوك ، وبالمثل فعلت مع صديقها والذي طالبته بمبلغ 10000 دينار ، تم تكثيف التحريات الفنية اللازمة إلى أن أمكن تحديد هويتي فتاتين وجلبهما الى مقر الفرقة حيث أنكرتا في مرحلة أولى ما نسب اليهما قبل أن تتراجع إحداهما وتعترف بأن صديقتها هي التي استولت على الحساب الخاص للشاكية والإطلاع على محادثاتها وصورها مع صديقها،وطلبت منها الاتصال بهما وتهديدهما بنشر تلك الصور والمحادثات وابتزازهما لتسليمها تلك المبالغ المالية مقابل عدم نشر تلك الصور.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالفتاتين على ذمة البحث إلى حين احالتهما على أنظار القضاء وفق ما نقلته موزاييك.