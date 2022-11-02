دعوة من العاهل المغربي للرئيس الجزائري لزيارة الرباط..

دعا عاهل المغرب الملك محمد السادس أمس الثلاثاء 1 نوفمبر 2022، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى زيارة الرباط من أجل ”الحوار”، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية .

وتأتي دعوة الملك المغربي بعد أن غاب عن حضور القمة العربية التي تستضيفها الجزائر، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أوت 2021.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أنّ الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة في زيارة الجزائر، التي دُعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي “لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة”، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي.

وتأتي تصريحات بوريطة بعد أن وصف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، غياب الملك المغربي عن القمة العربية بـ”الفرصة” الضائعة للقاء زعيمي البلدين، كما أشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر.

لكن بوريطة اعتبر أن “مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات”، مضيفاً: “لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر”.

وسبق للملك محمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل عودة العلاقات بين البلدين.