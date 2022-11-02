تفاصيل الإطاحة بعنصر مفتش عنه من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي..

تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمساكن ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بسوسة خلال الليلة الفاصلة بين يومي 01 و 02 نوفمبر 2022، من إلقاء القبض على شخص أصيل الجهة مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه، وفق ما أفادت به الإدارة العامة للحرس الوطني.

وفي سياق متصل تمكنت دورية مشتركة بين فرقة الأبحاث والتفتيش ومصلحة التوقي من الإرهاب للحرس الوطني بتونس، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عنصر سلفي صادرة في شأنه بطاقة جلب ومنشورا تفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 08 أشهر .

باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه.