اتحاد عمال تونس ينظم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس للمطالبة بالافراج عن مسؤول نقابي بجهة قفصة



نظم نقابيون من اتحاد عمال تونس صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس، للمطالبة بالافراج عن المسؤول النقابي بجهة قفصة عبدالكريم النصيري، الموقوف على ذمة التحقيق، حسب تأكيدهم، معتبرين أن إيقافه “انتهاك لحق ممارسة العمل النقابي”، حسب ما أعلن عنه منظمو الوقفة.

وصرح معز العلوي الكاتب العام لنقابة الباعة المتجولين المكلف بالنظام الداخلي باتحاد عمال تونس أن المسؤول الموقوف على ذمة التحقيق هو كاتب عام الاتحاد الجهوي لاتحاد عمال تونس بقفصة وقد تم إيقافه منذ ثلاثة أيام خلال تحرك نقابي لمطالبة والي قفصة بمنح رخص استغلال سيارات أجرة الى طالبيها، ووجهت له تهمة “الثلب”.

وقال الشاذلي الجندوبي كاتب عام الاتحاد الجهوي لتونس الكبرى باتحاد عمال تونس ان عبد الكريم النصيري أوقف على ذمة التحقيق “دون موجب أو حق في اعتصام قانوني”، مؤكدا انه قد تمت برمجة عدة تحركات نقابية للدفاع عنه الى حين اطلاق سراحه.

يذكر ان اتحاد عمال تونس طالب في بيان له اثر اجتماع مكتبه التنفيذي السبت الماضي، بالإفراج عن الكاتب العام الجهوي بولاية قفصة عبد الكريم النصيري بعد تعرضه للايقاف على خلفية نشاط نقابي، معتبرا أن هذا الايقاف يأتي في اطار ضرب العمل النقابي المكفول بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية، ومشيرا الى أن قرار الايقاف جاء نتيجة شكاية رفعها والي الجهة بعد اعتصام سواق التاكسي ومساندة الكاتب العام الجهوي لاعتصامهم.