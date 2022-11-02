كلوب يطالب إدارة ليفربول بضم جود بيلينغهام من دورتموند الالماني



كشفت تقارير صحفية عن رغبة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول في ضم الدولي الإنقليزي الشاب جود بيلينغهام نجم خط وسط بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسبما صحيفة “بيلد” الألمانية فإن إدارة ليفربول الإنقليزي قررت الدخول بقوة في صفقة ضم جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند من أجل دعم خط وسط “الريدز” الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي “الريدز” سيقدمون أقصى ما لديهم من أجل الفوز بصفقة جود بيلينغهام لاعب بوروسيا دورتموند الألماني لتلبية رغبة كلوب على الرغم من المنافسة القوية على ضمه من جانب عدة أندية يتصدرها ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر سيتى.

وأوضحت الصحيفة أن نادى بوروسيا دورتموند حدد مبلغ 150 مليون يورو للموافقة على بيع بيلينغهام لكن إدارة ليفربول ترصد 100 مليون يورو لحسم الصفقة.

وفي الوقت نفسه لم تحدد إدارة نادى ليفربول موعد حسم صفقة جود بيلينغهام في جانفي أم الصيف المقبل.

وشارك جود بيلينغهام في 19 مباراة مع بوروسيا دورتموند بكل المسابقات خلال الموسم الجاري 2022-2023 وأحرز 9 أهداف وتمريرتين حاسمتين.