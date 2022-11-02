كأس العالم قطر 2022 : اسعار اقامة المشجعين لليلة واحدة للفرد في غرفة مزدوجة تبدا من 387 دينار تونسي

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن توفر أكثر من 70 ألف ليلة فندقية إضافية لضيوف قطر خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، التي تنطلق منافساتها في 20 نوفمبر الجاري بمشاركة المنتخب التونسي .

وبإمكان المشجعين حجز الغرف، التي تبدأ أسعارها من /120/ دولارا أمريكيا ( اي قرابة 387 ديناري تونسي في الليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، من خلال منصة /وكالة قطر لأماكن الإقامة حسب تقرير لوكالة (قنأ).

وتدعو اللجنة العليا المشجعين لمتابعة منصة “وكالة قطر لأماكن الإقامة” بشكل منتظم، حيث ستجري إتاحة مزيد من الفنادق وآلاف الغرف الإضافية قبل انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي والشرق الأوسط.

وجاء في تقرير لوكالة الانباء القطرية أن باقة متنوعة من خيارات الإقامة متوفرة الآن على البوابة الرسمية لحجز أماكن الإقامة، تشمل إلى جانب الغرف الفندقية، الشقق وقرى المشجعين، والتي تضم الكثير من الخيارات الترفيهية، إلى جانب الفنادق العائمة، والمراكب التقليدية، وبيوت العطلات.

ولتفعيل طلب بطاقة /هيا/ بشكل تلقائي، يتعين على حاملي التذاكر حجز أماكن إقامتهم من خلال /وكالة قطر لأماكن الإقامة/.

وتقترب مبيعات تذاكر كأس العالم قطر 2022 من 3 ملايين تذكرة، مع استمرار العد التنازلي للنسخة الأولى من البطولة في الشرق الأوسط والعالم العربي، ويعود أعلى معدلات الطلب على التذاكر للمقيمين في قطر والولايات المتحدة والسعودية وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا.

ويذكر أنه تم تحديد مجموعة واسعة من خيارات الترفيه التي تم إعدادها خصيصا للمشجعين والزوار خلال البطولة، حيث يستضيف مهرجان “فيفا” للمشجعين الذي يقام على كورنيش الدوحة، ما يصل إلى 40 ألف مشجع كل يوم خلال أيام البطولة، حيث سيكون حضور هذا المهرجان مجانيا، وسيتم خلاله عرض المباريات الحية، واستضافة فنانين مشهورين عالميا، وأنشطة كرة قدم مميزة، وعروض متنوعة وألعاب نارية.