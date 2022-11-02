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عاجل: آخر التحيينات للوضع الجوي..تقلبات وامطار منتظرة بهذه المناطق..

2022/11/02 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

افاد المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي ان اخر تحيينات النموذج الاوروبي تؤكد ان تركيز التقلبات سيكون بالسواحل الشمالية وخصوصا اقصى الشمال اي بمعتمديات طبرقة، نفزة وسجنان اين سيتجاوز مجموع الامطار لمدة الثلاث ايام 80 مم وقد يصل محليا إلى 100..

ببقية مناطق الشمال مبدئيا كميات متوسطة، وبالوسط امطار متفرقة ومحلية عموما..
وبين الغنوشي في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك ان هذه قراءات قابلة للتعديل مع التحيينات القادمة..

وتابع القوب “غيث نافع ان شاء الله..”
نهاية هذا الأسبوع ننتظر عودة الشتوية بالمختصر المفيد مع انخفاض الحرارة المتوقع ..
وقيت باش نجبدو الكبابط ونخبيو دبش الصيف..”

 

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