قابس: انطلاق موسم جني الزيتون وسط تقديرات بزيادة في الانتاج بـ47.5 بالمائة

انطلق موسم جني الزيتون بولاية قابس وسط تقديرات بأن يبلغ انتاج زيتون الزيت للموسم الحالي، والمتأتي من مليونين و622 ألفا و100 شجرة، 60 الف طنّ منها 58 الف طنّ سقويّة، وهو ما يمثل زيادة في الانتاج مقارنة بالموسم الفارط بنسبة تبلغ 47.5 بالمائة.

وبلغت تقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحيّة في ما يتعلّق بإنتاج زيتون المائدة 848 طنّا مقابل 748 طنّا خلال الموسم الفارط، وهو انتاج متأت من 17 ألفا و700 أصل من اصول الزيتون المنتجة.

يذكر أنّ صابة الموسم الفارط من الزيتون قد بلغت 31.5 الف طن منها 30.5 الف طن متأتية من القطاع السقوي وذلك مقابل 40 الف طن خلال الموسم الذي سبقه.

يشار الى ان تواصل انحباس الامطار بجهة قابس وخاصة بشمال الولاية قد كان له تأثير سلبي على الحالة العامة والصحية لغابة الزياتين حيث قدرت الاصول المتضررة من جراء الجفاف بحوالي مليون و50 ألف شجرة.