أعوان شركة نقل تونس يسأنفون نشاطهم بعدالاتفاق على صرف اجورهم

قرر أعوان شركة نقل تونس استئناف نشاطهم بعد رفع الإضراب المفتوح الذين نفذوه صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق خلال جلسة بين الجامعة العامة للنقل وإدارة الشركة يقضي بصرف أجورهم يوم غد الخميس، حسب ما صرح به الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنقل رضا فهري.

كما أكد فهري لـ(وات) أنه تم خلال الجلسة المنعقدة ظهر اليوم، بين ممثلين عن الجامعة العامة للنقل والإدارة، على الإسراع بتجديد الأسطول “الذي تقادم واصبح لا يستجيب لشرط ، وذلك في اقرب وقت ممكن وفي حدود الامكانيات المالية للشركة”.

وتطرق الطرفان، خلال الجلسة، الى ما يتعرض اليه اعوان الشركة من اعتداءات متكررة نتيجة غضب المواطنين من الحالة المتردية لوسائل النقل وهو ما يتطلب توفير وسائل الحماية والسلامة لهؤلاء الاعوان، وفق فهري.

ونفى ان يكون الهدف من وراء الاضراب المطالبة بالزيادة في الاجور، مؤكدا أن الجامعة العامة للنقل تسعى لانقاذ شركة نقل تونس، “التي اصبح مستقبلها ينذر بالخطر والعجز الخطير في موازناتها المالية ويهدد ديمومة المؤسسة و قدرتها على مواصلة تأمين الخدمات لعموم المواطنين”.

وكان عمال وموظفو “شركة نقل تونس” لخطوط الحافلات والميترو بالعاصمة وأحوازها، قد نفذوا اليوم الاربعاء، إضرابا مفتوحا عن العمل للضغط على الحكومة بفتح مفاوضات حول أوضاع الشركة وتمكين الاعوان من أجورهم لشهر أكتوبر الذي تاخر باكثر من 12 يوما.