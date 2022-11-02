صادم: العثور على 5 أجنّة غير مكتملة النمو مدفونة فوق سطح عيادة طبية..وهذه التفاصيل..

فتحت فرقة الشرطة العدليّة عشية اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، بحثا أمنيّا إثر العثور على 5 أجنّة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصيص فوق سطح عيادة طبيّة مغلقة بمدينة بنزرت.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني في تصريح لموزاييك فأنّه خلال أحداث الشغب التي شهدتها بعض شوارع مدينة بنزرت، إثر المباراة التي جمعت النادي البنزرتي بالترجي الرياضي التونسي، ألقى بعض الشبّان من إحدى الأسطح أصيصا على قوّات الأمن لتكسّر وتخرج منه أجنّة غير مكتملة النمو.

وقد رجّح المصدر الأمني أنّ الأجنة مصدرها عمليّات إجهاض تمّ القيام بها داخل العيادة المغلقة.