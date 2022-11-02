الكشف عن مركز تدليك يقدم خدمات جنسية للحرفاء في المنزه السادس..

على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطةالعدلية بأريانة المدينة مفادها استغلال فتاة لمركز تدليك بجهة المنزه السادس لتوفير خدمات جنسية بمقابل مادي للحرفاء من خلال تنزيل إعلانات بصفحة خاصة بمركز التدليك على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

بالتنسيق مع النيابة العمومية تم مداهمة المركز المذكور أين عُثر بداخله على 05 فتيات أعمارهنّ بين 25 و 36 سنة و 03 شبان أحدهم من جنسية إحدى الدول المجاورة عاري الجسد ومبلغ مالي قدره 615 دينار ومجموعة من الأوقية الذكرية.

باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف من أجل “تعاطي الخناء والتوسط والمشاركة في ذلك” والأبحاث متواصلة.