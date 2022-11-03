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القبض على متفتش عنه مصنّف خطير وحجز بدلات عسكرية وخراطيش بغار دماء..

2022/11/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بغار الدماء ليلة البارحة الأربعاء 2 نوفمبر 2022 من ايقاف مفتش عنه وحجز بدلات عسكرية وخراطيش وبندقية صيد دون رخصة و مبلغ مالي هام .

وجاءت العملية بعد عمل استعلاماتي دقيق مكن من القبض على شخص محل 4 مناشير تفتيش منها 2 مناشير لفائدة الوحدة المركزية للبحث في جرائم الإرهاب بالعوينة ومصنف خطير .

ومكنت العملية من حجز بندقية صيد بدون رخصة ومبلغ مالي هام وبدلات عسكرية وخراطيش تابعة للسلاح المذكور .

وباستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة اذنت بالاحتفاظ به وأصدرت انابة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بغار الدماء بمباشرة قضية و لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض وفق ما اوردته موزاييك .

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