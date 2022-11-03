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خلال مداهمة لشركتي رهان رياضي : حجز 1625 بطاقة بنكية..وهذه التفاصيل..

2022/11/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكنت يوم أمس دورية مشتركة بين الإدارتين الفرعيتين للاستعلام و الأبحاث وحدة الإسناد الفني والإستعلام التكتيكي و الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة و فرقة الأبحاث و التفتيش للحرس الوطني بتونس من مداهمة شركتين لتعاطي نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني دون رخصة.

وقد تم خلال المداهمة, التي جدت يوم أمس حجز 1625 بطاقة بنكية و5 دفاتر شيكات تابعة لبنوك مختلفة و5 هواتف جوالة و5 وحدات مركزية وحاسوب محمول و72951 بطاقة شحن الكترونية مختلفة القيمة و 6 صكوك بنكية و5 كمبيالات.
وبإستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأن صاحبي الشركات.

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