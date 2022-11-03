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عاجل: تطورات جديدة ومعطيات صادمة في ملف الوفاة الغامضة لرئيس فرقة الاجرام السابق بالقرجاني..

2022/11/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تم اعادة فتح ملف حادثة الوفاة الغامضة لرئيس فرقة مكافحة الاجرام بالقرجاني التي جدت 2013 بعد احداث الثورة والذي قيل انه انتحر في مكتبه وذلك بعد ظهور تطورات جديدة في القضية.

وقد كشفت شقيقة الهالك في تصريح لراديو اي اف ام اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 انها عندما كانت في زيارة لقبر شقيقها بالجلاز تم تعقبها من طرف اشخاص طلبوا منها عدما الالتفات والنظر لوجوههم وطلبوا منها اعادة فتح ملف شقيقها مؤكدين انه قتل متابعة “قالولي احنا رجال خوك وخوك قتلوه جماعة القرجاني” مؤكدة انهم امنيين لانها عندما التفتت رأت سيارة أمنية بيضاء حسب تعبيرها.

واكدت شقيقة الهالك ان جثة شقيقها عندما تم تغسيله كانت تحمل اثار عنف وضرب لكن تم في ذلك الوقت التمتم والادعاء بانه انتحر وتم التغطية على كل شيء .

واضاف ان والدتها ذهبت وطلبت رئيس قسم الطب الشرعي منصف حمدون ان يخبرها بحقيقة وفاة ابنها فقال لها “برا خوذ حق ولدك” حسب قولها.

وطالبت المتحدثة باعادة فتح قضية شقيقها.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس فرقة الاجرام السابق بالقرجاني الفقيد لسمر الطرابلسي قد حقق في عدة قضايا كبرى من بينها قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد والوفاة المسترابة للمحامي فوزي بن مراد.

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