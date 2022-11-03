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بورصة تونس تنهي مداولات الخميس على تراجع بنسبة 0،03 بالمائة

2022/11/03 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

أقفلت بورصة تونس مداولات حصة، الخميس، على منحى سلبي ليتراجع مؤشرها المرجعي ” توننداكس” بنسبة 0،03 بالمائة عند مستوى 8245،99 نقطة وسط حجم تداول جملي بقيمة 12،3 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”
وتصدر سهم الشركة المغاربية الدولية للإشهار قائمة الارتفاعات ليرتفع بنسبة 6،7 بالمائة (0،160د)، كما سجل سهم
البنك الوطني الفلاحي ارتفاعا بنسبة 2،44 بالمائة (8،400د)
وفي المقابل، تراجع سهم ” تونافست” بنسبة 4،5 بالمائة (6،210د) كما انخفض سهم شركة حنبعل للإيجار المالي بنسبة 4،4 بالمائة (6،210د) .
واستأثر سهم الاتحاد الدولي للبنوك بأكبر حجم تداول خلال الحصة ليبلغ 3،3 مليون دينار، علما وأن السهم ارتفع بنسبة 1،8 بالمائة (56،900د)

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