أعوان شركة نقل تونس يسأنفون نشاطهم بعدالاتفاق على صرف اجورهم

عاجل: آخر التحيينات للوضع الجوي..تقلبات وامطار منتظرة بهذه المناطق..

انقاذ 101 شخصا بعد احباط 4 عمليات حرقة..وهذه التفاصيل..

عاجل: الاعتداء على وفد النادي الإفريقي قبل مباراته في تنزانيا..(فيديو)

سير العمل الحكومي والتوازنات المالية للدولة، أبرز محاور لقاء رئيس الجمهورية برئيسة الحكومة

2022/11/03 أخبار, المصدر, سياسة

تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، “سير العمل الحكومي في الأيام القليلة الماضية”.

وحسب بلاغ إعلامي للرئاسة، تم التركيز، بالمناسبة، على “التوازنات المالية للدولة، وعلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية المطروحة وإيجاد حلول سريعة لها بتضافر جهود الجميع، مع أخذ الفئات الضعيفة بعين الاعتبار، في المقام الأول”.

وأكد الرئيس قيس سعيد، في هذا الصدد، أن “الدولة لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، بل إن الاختيارات كلها يجب أن تتنزل في سياق ما طالب به الشعب التونسي منذ ديسمبر 2010 من شغل وحرية وكرامة وطنية”، وفق نص البلاغ.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2022 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn