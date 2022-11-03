الرابطة المحترفة الاولى : تعيينات حكام مباريات الجولة السادسة

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة نهاية الاسبوع الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:

المجموعة الاولى

5 نوفمبر 2022

في ملعب حمام سوسة

النجم الساحلي – هلال الشابة مجدي بلحاج علي

في ملعب حمادي العقربي برادس

الترجي الرياضي – اتحاد تطاوين عامر شوشان

6 نوفمبر 2022

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي – النادي البنزرتي وليد الجريدي

المجموعة الثانية

6 نوفمبر 2022

في ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل سليمان امير لوصيف

في ملعب باجة

الاولمبي الباجي – نجم المتلوي ايمن النصري