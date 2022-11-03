الرابطة المحترفة الاولى: الاولمبي الباجي يحقق فوزه الاول ونجم المتلوي يعجز مجددا عن الانتصار

تمكن الاولمبي الباجي من تحقيق فوزه الاول ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بفوزه على ضيفه مستقبل الرجيش بهدف دون رد اليوم الخميس في اطار الجولة الخامسة.

ويدين الاولمبي الباجي بفوزه للاعبه امان الله حبوبي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70.

ورفع الاولمبي الباجي بفضل هذا الانتصار في اول مباراة له تحت اشراف المدرب طارق الجراية الى 5 نقاط ليلتحق في المركز الثالث بمنافسه مستقبل الرجيش الذي مني بخسارته الثانية هذا الموسم.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، حسم التعادل السلبي مباراة نجم المتلوي وضيفه مستقبل سليمان. وتعتبر نقطة التعادل ايجابية لمستقبل سليمان خصوصا بعد عثرته في الجولة الماضية على ارضه امام الاتحاد المنستيري ومكنته من رفع رصيده الى 5 نقاط في المركز الثالث من 4 مقابلات بينما يعد اقتسام النقاط سلبيا لنجم المتلوي الذي بقي عاجزا في مباراته الرابعة عن تحقيق الفوز ليظل في المركز السابع قبل الاخير بنقطتين.

يذكر انه تم تاجيل مباراتي النادي الافريقي واتحاد بنقردان من جهة والاتحاد المنستيري واولمبيك سيدي بوزيد من جهة اخرى بسبب مشاركة النادي الافريقي والاتحاد المنستيري في كاس الكونفدرالية الافريقية.

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- اتحاد بن قردان 9 4 3 0 1 4 1

2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 4 1

3-مستقبل سليمان 5 4 1 2 1 1 2

–الاولمبي الباجي 5 5 1 2 2 3 4

–مستقبل الرجيش 5 5 1 2 2 1 2

6-اولمبيك سيدي بوزيد4 3 1 1 1 3 0

7-نجم المتلوي 2 4 0 2 2 1 4

8-النادي الافريقي 0 0 0 0 0 0 0