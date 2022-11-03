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وزيرة المالية تحسمها بخصوص التفويت في المؤسّسات العمومية..وهذا ما تضمنته وثيقة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي..

2022/11/03 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر

أكّدت وزيرة المالية سهام نمصية أنّ الوثيقة النهائيّة للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي ستصدر قريبا للعموم، مبيّنة أنّها حاليا محلّ مراجعة من حيث الصياغة وتبيّن أنّ الإصلاحات المضمنة في الوثيقة النهائية هي ذاتها الموجودة في برنامج الإصلاحات المنشور على رئاسة الحكومة.

وأضافت وزيرة الماليّة في حوار على قناة التاسعة مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 أنّه ليس هناك أيّ قرار يتعلّق بالتفويت في المؤسّسات العمومية على غرار بنك الإسكان وشركة التبغ والوقيد في الوثيقة النهائية للاتّفاق المبرم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد، مشيرة إلى وجود خطط وبرامج تتعلّق بإعادة هيكلة هذه المؤسّسات وإصلاحها.

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