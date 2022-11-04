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وزارة الداخلية: كثبان رملية تحجب الرؤية في بعض المناطق بقابس عبر الطريق السيارة

2022/11/04 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نبّهت وزارة الداخلية من وجود كثبان رملية تحجب الرؤية من الكلم 357 (منطقة الهيشة قابس) إلى الكلم 397 (محوّل قابس الشمالية)، عبرالطريق السيارة أ01 تونس/قابس.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة، مستعملي الطريق، إلى التعديل من السّرعة وأخذ الإحتياطات اللازمة وترك مسافة الأمان والتقيّد بقواعد السّير والجولان واستعمال الأضواء أثناء التنقل.

وأعلنت أنه يمكن الإتصال بمكتب الإرشاد المروري (الإدارة العامّة للحرس الوطني) على الأرقام التالية:
71.963.512.
71.960.448.
كما يُمكن الاتصال جهويّا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني على الرقم 193.

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