الاتحاد الافريقي لكرة القدم: إجراء قرعة دور المجموعات لكأس رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية يوم 16 نوفمبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أنّ موعد اجراء قرعة دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال والكونفدرالية للموسم الحالي 2022-2023 حدد ليوم 16 نوفمبر الجاري.

وذكر الاتحاد الافريقي في بيان على موقعه الرسمي، أنه من المقرر أن تجرى مراسم قرعة دور المجموعات في 16 نوفمبرالجاري بالقاهرة على الساعة الواحدة ظهرا.

وأشار البيان الى أنه لم يتم حسم الفرق الـ16 المتأهلة لمرحلة دور المجموعات في الكونفدرالية حيث تتبقى مواجهات الإياب في دور الـ32 مكرر.

وتأهل لدور المحموعات لبطولة أبطال إفريقيا 16 فريقا هي الترجي الرياضي (تونس) والرجاء البيضاوي (المغرب) والوداد البيضاوي (المغرب) والأهلي والزمالك (مصر) وفيبرز (أوغندا) والمريخ والهلال (السودان) وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد (الجزائر) وصن داونز (جنوب افريقيا) وبيترو أتليتكو (أنغولا) وحورويا (غينيا) وسيمبا (تنزانيا) والقطن (الكامرون).

وذكر الـكاف ان موقف فيتا كلوب (الكونغو الديموقراطي) ورايل كاديوجو ( بوركينا فاسو) ما زال معلقا.

وتم تصنيف الفرق المتأهلة لمرحلة المجموعات لرابطة الأبطال إلى أربعة مستويات وهي:

المستوى الأول : الترجي الرياضي (تونس) – الأهلي (مصر) – الوداد البيضاوي (المغرب) – الرجاء البيضاوي (المغرب)

المستوى الثاني: صن داونز (جنوب افريقيا) – الزمالك (مصر) – حوريا كوناكري (غينيا) – بترو أتلتيكو (أنغولا)

المستوى الثالث: سيمبا (تنزانيا) – شباب بلوزداد (الجزائر) – شبيبة القبائل (الجزائر) – الهلال (السودان)

المستوى الرابع: القطن (الكاميرون) – المريخ (السودان) – فيبرز (أوغندا) – فيتا كلوب (الكونغو الديمقراطية) أو رايل كاديوجو ( بوركينا فاسو) .