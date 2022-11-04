المهدية: تخرّج أوّل دفعة من متابعي دورات التكوين المهني في إطار مشروع “حلمة” للحدّ من الهجرة غير النظاميّة



نظّمت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الجمعة، بالمهدية، حفل تسليم شهادات تخرج لـفائدة 27 شابّا تابعوا دورات تكوين مهني في اختصاصات متعدّدة في إطار مشروع “حلمة” للحد من الهجرة غير النظامية.

وقالت مديرة مشروع “حلمة” منى بنور، في تصريح إعلامي، إن هؤلاء الشباب يمثّلون الدفعة الأولى من بين 75 شابة وشاب تلقوا تكوينا في مراكز للتكوين المهني الخاصّ لأن مستواهم الدراسي لم يسمح لهم بالالتحاق بمراكز عمومية.

وأشارت بنور إلى أن الحفل، الذي حضره سفير أيطاليا بتونس ورئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس والمندوب الجهوي للشباب، يشهد مشاركة عدد من رؤساء المؤسسات الخاصة (شركاء المشروع) والذين سينظمون محادثات مع الشبّان المتخرجين قصد انتدابهم.

وأوضحت، في نفس الإطار، أن أكثر من 300 فرد يتابعون، بالتوزاي، تكوينا مهنيا في القطاع العمومي ويتمتعون بتأطير من مستشاري دور الشباب أو عبر منحة مالية تسند لهم شهريا طوال فترة التكوين.

وشدّدت على أن مشروع “حلمة”، الذي انطلق خلال شهر أوت 2020 وشمل ولايتي المهدية وصفاقس، قدّم الإحاطة اللازمة لـ30 شابة وشاب في إطار بعث المشاريع الخاصة.

وينتظر، وفق المتحدثة، أن يشمل المشروع، الذي تموّله وزارة الخارجية الايطالية، ولايتي تطاوين ومدنين انطلاقا من شهر جانفي 2023 بوصفهما يشهدان تطورا ملحوظا في ظاهرة الهجرة السرية.

ويهدف مشروع “حلمة” إلى ايجاد حلول بديلة للهجرة غير النظامية عبر التكوين، وبعث المشاريع والتشغيل وذلك بالتعاون بين السلطات التونسية والايطالية.

وتعد ولايتي المهدية وصفاقس من أكثر الجهات التونسية التي تعرف ارتفاعا في أعداد المجتازين للحدود البحرية خلسة إذ سجلتا بين شهري جانفي وسبتمبر 2021 هجرة حوالي 11 ألفا و287 فردا بطريقة غير قانونية.